بعد اشتباكات الجيش الصيني.. أول قرار من وزير الدفاع الهندي

أكدت وسائل الإعلام الهندية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الهندي يعقد اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية لمناقشة المواجهات بين الجيش الهندي والصيني، وذلك بعد مقتل 3 جنود هنود فى اشتباكات مع الجيش الصيني





وأعلنت السلطات الهندية عن مقتل ضابط في الجيش وجنديان في وادي جالوان في لاداخ.





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ووقعت مواجهة عنيفة ليلة أمس مع القوات الصينية أسفرت عن سقوط ضحايا، بين القوات الهندية، ضابطا وجنديين.





وجاء مقتل الضابط بالجيش الهندي وجنديان آخرين خلال "مواجهة عنيفة" مع قوات الجيش الصيني في وادي جالوان في لاداخ، وسط تصعيد خطير للمواجهة العنيفة بين الجيشين منذ أبريل الماضي.