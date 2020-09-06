بتوجيه من الرئيس.. وزير الزراعة: إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 4 مليارات جنيه ..فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البناء على الأراضي الزراعية يهدر من 13 إلى 14 % منها.





وأضاف "القصير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف البحوث الزراعية، كما وجه باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية.





وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتيت الحيازات الزراعية تعوق استخدام الميكنة الزراعية، مردفًا «نبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية».





ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين بشأن بعض المحاصيل التي تحتاجها، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في الرقعة الزراعية في وسط سيناء وتوشكى.





وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان منها 3.3 مليون فدان أرض جديدة.





وأشار القصير إلى أن أسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم.





وواصل وزير الزراعة، أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.





واستكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «توسعنا في استيراد رؤوس الماشية المحسنة التي تحقق دخلًا إضافيًا ومكاسب للمزارع».



