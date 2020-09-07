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تعليم

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. تعرف على موقع فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
معامل التنسيق
معامل التنسيق
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نهلة الشربينى
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتائج المرحلة خلال 24 ساعة من انتهائها، ومن بعد غلق التحويلات تنطلق المرحلة الثالثة من التنسيق.

وأضاف أن آخر موعد لتعديل الطلاب على رغباتهم هو يوم غد الاحد، المقبل حتى الساعة السابعة مساءً، حيث كان 5 سبتمبر هو آخر يوم بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 حتى أقرت وزارة التعليم العالي مد التسجيل ليوم آخر، والتي بدأت صباح الثلاثاء الماضي.

واستقبلت معامل التنسيق بالجامعات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، الثلاثاء الماضي، في اليوم الأول للمرحلة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم؛ حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق.


وأكد ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.
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