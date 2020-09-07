التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.





وكان ذلك ضمن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في الأراضي اليمنية وفي اتجاه الشعب السعودي.





وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب حكما بالإعدام ضد خلية تابعة للحوثيين "متورطة في اغتيالات ضباط والاشتراك في زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش".





وعقدت المحكمة العسكرية جلسة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة وبحضور وكيل النيابة العامة العسكرية، للنطق بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.





وبحسب "سبتمبر نت" فقد قضت المحكمة بالإدانة على المتهم طاهر علي داوود المرهبي وآخرين، "ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب".



