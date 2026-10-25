الأم أولًا والأب ثانيًا.. كيف ينظم مشروع القانون ترتيب الحضانة وحدود سلطة المحكمة؟

لا تتوقف تداعيات الطلاق عند انتهاء العلاقة الزوجية، بل تبدأ بعدها واحدة من أكثر مراحل النزاع الأسري تعقيدًا، بما تتضمنه من حقوق مالية، وخلافات حول الحضانة، وتساؤلات بشأن مستقبل علاقة الأطفال بوالديهم.

ومن هنا، يفتح مشروع قانون الأسرة الجديد ملفات شائكة تتعلق بتنظيم الخلع والنفقات والمستحقات المالية، وإعادة ترتيب الحضانة، واستحداث آليات للتواصل مع الأطفال، من بينها الاستزارة والرؤية الإلكترونية.

ومع تحركات الحكومة للإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، تتجه الأنظار إلى كيفية صياغة قواعد تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، وتضمن أن تظل مصلحة الطفل محورًا أساسيًا في القرارات المتعلقة بمستقبله.

وتكشف المواد المنشورة من المشروع عن توجه نحو إعادة تنظيم عدد من الملفات المتداخلة، بداية من ضوابط الخلع وتسوية الالتزامات المالية، مرورًا بترتيب الحضانة وسن انتهائها، وصولًا إلى استحداث آليات للتواصل مع الأطفال، من بينها الاستزارة والرؤية الإلكترونية في حالات محددة. وتطرح هذه الأحكام تساؤلات مهمة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وضمان حصول أصحاب الحقوق المالية على مستحقاتهم، ووضع مصلحة الطفل في صدارة القرارات المتعلقة بمستقبله، مع بقاء الصياغة النهائية للأحكام مرهونة باستكمال المسار التشريعي.

الخلع في قانون الأسرة الجديد.. ما مصير الحقوق المالية للزوجة؟

يتناول مشروع القانون تنظيم الخلع وما يترتب عليه من آثار مالية، بما يشمل الأحكام المتعلقة بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية ورد الصداق، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من إنهاء العلاقة الزوجية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لارتباطها بتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الخلع، والتمييز بين الحقوق التي ينظم القانون التنازل عنها في هذه الحالة والحقوق الأخرى التي تخضع لأحكام مستقلة.

ومن ثم، فإن فهم الأثر المالي للخلع يتطلب الرجوع إلى النصوص التفصيلية للمشروع، وعدم افتراض أن إنهاء الزواج بهذه الطريقة يؤدي تلقائيًا إلى سقوط جميع الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بالزوجة والأطفال.

دعوى واحدة للنفقات والمستحقات.. هل تتراجع تعددية القضايا الأسرية؟

من الملفات التي يتناولها المشروع تنظيم المطالبات المالية الناشئة عن النزاع الأسري، من خلال التوجه إلى جمع عدد من الطلبات المرتبطة بالنفقات والأجور والمصروفات في دعوى واحدة، وفقًا للشروط الإجرائية المحددة.

وتستهدف هذه الآلية الحد من تعدد الدعاوى المتعلقة بالنزاع نفسه، وتقليل تكرار الإجراءات التي قد يضطر أصحاب الحقوق إلى اتخاذها للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في القضايا التي تتعدد فيها المطالبات، مثل النفقات والمصروفات المرتبطة بالأطفال، إذ قد يسهم تنظيمها ضمن إطار إجرائي أكثر تكاملًا في تسهيل نظر النزاع وتوضيح الالتزامات محل المطالبة.

لكن تحقيق هذا الهدف عمليًا سيظل مرتبطًا بآليات تطبيق النص، ومدى قدرة الإجراءات القضائية على التعامل مع المطالبات المختلفة دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف.

ملحق عقد الزواج.. اتفاق مسبق على النفقة والمستحقات المالية

يمتد تنظيم الحقوق المالية إلى ملحق عقد الزواج المقترح، الذي يتيح الاتفاق على عدد من الالتزامات، من بينها نفقة الزوجة، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقات الصغار ومصروفات تعليمهم، في الحدود التي يسمح بها النص القانوني.

ويطرح هذا التوجه فكرة تنظيم بعض الالتزامات المالية منذ بداية العلاقة الزوجية، بما قد يساعد على توضيح ما اتفق عليه الطرفان والحد من الخلافات بشأن بعض المستحقات عند الانفصال.

غير أن الأثر القانوني لهذه الاتفاقات يتوقف على شروط صحتها ونطاق الالتزامات التي يجوز الاتفاق عليها، فضلًا عن الأحكام المنظمة لتقدير الحقوق المالية وتعديلها وتنفيذها.

الحضانة في قانون الأسرة الجديد.. الأب ثانيًا بعد الأم

يأتي ترتيب أصحاب الحق في حضانة الأطفال ضمن أبرز الملفات التي تمس حياة الأسر بعد الانفصال، إذ يتضمن النص المنشور للمشروع ترتيب الأم أولًا، ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب محدد.

ويمثل هذا الترتيب محورًا مهمًا في المناقشات المتعلقة بالحضانة، نظرًا إلى ارتباطه بحقوق الوالدين ومسؤولياتهما تجاه الطفل بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ومع ذلك، لا يقتصر النظر في الحضانة على ترتيب المستحقين وحده، إذ يتناول المشروع كذلك مصلحة المحضون والظروف المحيطة بكل حالة، مع منح المحكمة صلاحيات لمراعاة هذه الظروف عند الفصل في النزاعات، بما في ذلك العدول عن الترتيب المعتاد إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك وفقًا للنص.

وتظل المسألة الأساسية هي كيفية تطبيق هذه القواعد بما يحقق الاستقرار للطفل، ويحافظ على حقوقه في الرعاية والتربية، بعيدًا عن تحول نزاع الحضانة إلى امتداد للخلاف بين الوالدين.

سن الحضانة 15 عامًا.. ماذا يحدث بعد بلوغ الطفل هذا السن؟

يتضمن المشروع تحديد سن انتهاء الحضانة عند بلوغ الطفل 15 عامًا، مع تنظيم مسألة تخييره بعد ذلك وفقًا للأحكام المقترحة.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن المرحلة التالية لبلوغ السن المحددة، والضوابط التي تحكم اختيار الطفل، وكيفية التعامل مع الحالات التي تتباين فيها رغبة الطفل مع تقدير المحكمة لمصلحته.

ولا يعني تحديد سن انتهاء الحضانة أن جميع المسائل المتعلقة بإقامة الطفل ورعايته تُحسم تلقائيًا عند بلوغه هذا العمر؛ إذ يجب التمييز بين انتهاء الحضانة وبين بقية المسائل القانونية المرتبطة بالرعاية والنفقة والإقامة، وفقًا لما تقرره النصوص المنظمة لكل منها.

وتظل مصلحة الطفل والظروف الخاصة بكل نزاع عنصرين أساسيين في فهم الآثار العملية لهذه الأحكام.

الاستزارة والرؤية الإلكترونية.. هل تتغير قواعد التواصل مع الأطفال؟

يتضمن المشروع تنظيمًا للاستزارة، بما يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل وفق ضوابط محددة، إلى جانب تنظيم الرؤية الإلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية المباشرة.

ويعكس هذا التوجه محاولة لتوسيع الوسائل المتاحة لاستمرار التواصل بين الطفل ووالديه بعد الانفصال، مع مراعاة ظروف كل حالة والضوابط التي تنظم ممارسة هذا الحق.

وتختلف الاستزارة عن الرؤية في طبيعة التواصل الذي تتيحه، إذ ترتبط الاستزارة بإمكانية اصطحاب الطفل وفق الشروط المقررة، بينما تستهدف الرؤية الإلكترونية توفير وسيلة للتواصل عن بُعد عندما تحول الظروف دون تنفيذ اللقاء المباشر.

ولا يعني إدراج الرؤية الإلكترونية إلغاء الرؤية المباشرة أو استبدالها في جميع الحالات، إذ يتحدد تطبيق كل وسيلة وفقًا للأحكام القانونية والظروف التي تبرر اللجوء إليها.