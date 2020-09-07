النواب الليبي يكشف تفاصيل اجتماعات المغرب

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بحليق أن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية والتمهيد لإطلاق حوار سياسي.





وأكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن وقف إطلاق النار في ليليا يمكن أن يهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.





وقال بوريطة خلال كلمته في افتتاح الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي إن إيجاد مخرج للأزمة يقوم على 3 ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المؤسستين على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة البلاد.





وتحاول دول المنطقة التوصل إلى حل للأزمة العالقة في ليبيا، وخاصة مع الجرائم التي يرتكبها النظام التركي كل يوم في حق الشعب الليبي