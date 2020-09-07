شهادتي للتاريخ.. وزير الزراعة الأسبق يبرئ يوسف والي من قضية المبيدات المسرطنة.. شاهد

قال أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، إن الدكتور يوسف والي لم يقدم أصلا للمحاكمة فيما يخص المبيدات المسرطنة، معقبا: في شهر ديسمبر عام ٢٠٠٤ صدر الحكم النهائي لموضوع المبيدات وأدين فيه ٩ أشخاص، وبالفعل تمت محاسبتهم.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن اسم يوسف والي لم يكن في القضية..وهو لم يكن مدان فيما يخص قضية المبيدات المسرطنة.





واسترسل: بعدما صدر الحكم من المحكمة قمت بإصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص هذا الموضوع والمبيدات، معقبا: اللجنة تشكلت من ٣ علماء في دراسة المبيدات.





وأضاف أن اللجنة قامت بتحديد المبيدات المستخدمة وأثبتوا وجود ٤ مبيدات مسببة للسرطان دخلت البلاد في توقيتات مختلفة.





وأوضح أنه أعلن ذلك في مؤتمر صحفي حين ذاك، كما أنه كام بأرسال التقرير الخاص باللجنة إلي الجهات، متابعا: وقتها ناشدت المزارعين بتسليم تلك المبيدات وأخذ ثمنها، ولكن لم يتقدم أحد.



