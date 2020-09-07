AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الغباري يوضح أسباب ظهور ما يسمى بحروب الجيل الرابع.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية - ارشيفية
Advertisements
اسراء صبري
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن أي حرب تحدث يجب أن تحتوي على ٣ أسس لا يمكن تغيرهم، وهم : الهدف العسكري للحرب، تشكيلات القتال المستخدمة في الحرب، أدوات ووسائل التدمير.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن وسائل التدمير تبدأ من البارود حتى القنبلة النووية، مشددا على أن حروب الجيل الرابع حاليا تستهدف المجتمع وليس القوة العسكرية مثلما كان سابقا.

واسترسل: العدو بيقوم بدراسة عادات وتقاليد المحتمع من أجل نشر الإشاعات والتي بدورها بتقوم بالتأثير فيما يعرف بالحروب النفسية.

وأضاف أن حرب الجيل الرابع لها ٤ بنود أساسية وهي: حرب بالوكالة من خلال تقسيم الجيوش وزرع الإرهاب، وهدم الدولة من الداخل، بالإضافة إلى تكوين حصار اقتصادي مؤسسي، وأيضا العمليات والحروب النفسية من خلال الإشاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطريق الطويل إلى الحرب العالمية الثالثة

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تستهدف الإنسان وتضعه تحت ضغط نفسي وعصبي

ضياء رشوان: حروب الجيل الرابع لا تحتاج لإنفاق عسكري هائل لتجهيز الجيوش

ضياء رشوان: الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر.. إحباط كبير بين الإخوان.. والإعلام المعادي ينفذ أجندة مخابراتية

د. علاء الشال يكتب: السلاح الأخطر من القنبلة النووية (1)

د. أسماء الفقي تكتب: الحرب الناعمة

ترشيحاتنا

نصر عزام: لاعبو الزمالك الأجانب رفعوا قضايا على النادي بـ 250 مليون جنيه

غيث يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.. شاهد

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور