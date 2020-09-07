محمد الغباري يوضح أسباب ظهور ما يسمى بحروب الجيل الرابع.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن أي حرب تحدث يجب أن تحتوي على ٣ أسس لا يمكن تغيرهم، وهم : الهدف العسكري للحرب، تشكيلات القتال المستخدمة في الحرب، أدوات ووسائل التدمير.





وتابع خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن وسائل التدمير تبدأ من البارود حتى القنبلة النووية، مشددا على أن حروب الجيل الرابع حاليا تستهدف المجتمع وليس القوة العسكرية مثلما كان سابقا.





واسترسل: العدو بيقوم بدراسة عادات وتقاليد المحتمع من أجل نشر الإشاعات والتي بدورها بتقوم بالتأثير فيما يعرف بالحروب النفسية.



