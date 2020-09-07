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توك شو

تفاصيل الانشقاق داخل صفوف الجماعة الإرهابية..والشباب ينقلبون على مرشدهم الجديد..فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الضربات القوية التى يواجهها إخوانها فى الجيش المصرى فى العمليات والكشف عن البؤر الارهابية كانت سببا فى حدوث حالة من التفكك فى التنظيم الإخوانى والانهيار.


وأضافت أسماء مصطفى خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن الضربة الأقوى التى قامت بها وزارة الداخلية ضد التنظيم الإرهابي كانت القبض على الإرهابى محمود عزت المرشد المؤقت للجماعة الإرهابية مما ساهم فى حدوث انقسام داخل الجماعة.

وأكدت أن أعضاء الجماعة الإرهابية حصل لهم حالة من التخبط والارتباك ولم يكن يتوقعوا ذلك لهم لأنهم كانوا يصدرون للناس أن محمود عزت غير موجود فى مصر، منوهة أنه تم اختيار ابراهيم منير مرشدا للإخوان خلفًا لمحمود عزت.

وأشارت إلى أن هناك انهيارا فى الهيكل التنظيمى فى جماعة الإخوان الإرهابية حيث تم التخلى عن اللوائح والقوانين الخاصة بهم، مما أدى إلى وجود هجوم على مرشد جماعة الإخوان الجديد من شباب الجماعة الإرهابية.

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