الخارجية: استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ومالطا.. قريبا

اتفق سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، أمس الأحد على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وفاليتا، في القريب العاجل.





وناقش شكري وبارتولو خلال اجتماعهما أيضا ملف الهجرة الشرعية عبر البحر المتوسط، وآخر المستجدات على صعيد الأوضاع في ليبيا.









وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال المباحثات على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مصر ومالطا وأهمية مواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الثنائية، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية بغية تحقيق كل ما فيه مصلحة البلديّن والشعبيّن.

كما اتفقا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتيّن وتعزيز التعاون في مجال السياحة بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وخاصةً مع اتخاذ مصر لتدابير احترازية وصحية صارمة في المقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث شدّد الوزيران على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمي ودولي، وأهمية تطبيق مبدأيّ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين دول جنوب وشمال المتوسط، وكذا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالطي عن تقديره لجهود مصر في هذا الصدد، والتي أسفرت عن توقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلًا عما تقوم به من استضافة اللاجئين بما يمثله ذلك من تحديات كبيرة تتحملها مصر.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية، كان استئناف الرحلات الجوية بين مصر ومالطا في مقدمة الموضوعات التي بحثها وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو أمس.