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أخبار البلد

بعد توقف بسبب كورونا.. مصر للطيران تعلن تشغيل رحلاتها إلى غانا ونيجيريا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2020.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وكذلك أعلنت الشركة الوطنية عن استئناف رحلاتها إلى كل من لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا لكل منهما اعتبارًا من غدا 8 سبتمبر 2020.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.
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