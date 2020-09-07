على مساحة 2676 م2.. إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار، أبو المطامير، الدلنجات، اليوم الاثنين حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك.

وأسفرت الحملة عن إزالة 35 حالة تعد على مساحة 2676 م2 عبارة عن:- إزالة 8 حالات تعد على المسطح الخلفي لترعة المحمودية بمساحة 929 متر مربع بنطاق قرية بولين بكفر الدوار يشمل عن سورين و 6 حالات متنوعة "أكشاك وغرف بدون سقف".

كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي أرض أملاك دولة بمساحة 900 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وأسوار وعشش بقرية آدم التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بأبو المطامير، و إزالة 19 حالة تعد علي أملاك الصرف بمساحة 847 متر مربع بقرية الوفائية بالدلنجات.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.