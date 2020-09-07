AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لربط القطاعين الغربي والشرقي.. جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأخيرة بمحور"أحمد عرابى" وتشغيله تجريبيًا أمام حركة السيارات،  كأول طريق عرضي يربط القطاعين الغربي والشرقي بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن تلك المرحلة تبدأ من مدخل السويس  (3) حتى  تقاطع طريق الحرية، ليصبح حاليًا حتى مدخل السويس (1)  بكامل واجهة المدينة المطلة على طريق السويس، ويُمكن الطريق رواده بالقطاع الشرقي من استخدام كوبري مدخل (3) والاتجاه مباشرةً إلى اتجاه السويس بدلًا من الرجوع لكوبري مدخل (1)، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى ضوء دراسة شبكة الطرق بمدينة الشروق لخلق محاور جديدة تهدف إلى سهولة الانتقال بين القطاعات المختلفة.


ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكلفة المشروع بلغت (30 مليون جنيه)، تضمنت تنفيذ طريق باتجاهين بطبقة أسفلت بالكامل عبارة عن 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بجانب رصيف جانبي بعرض مترين بكل اتجاه، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار وبطول 3.2كم، وبمسطح أسفلت حوالي (٨٥ ألف م2)، كما تم  رفع مخلفات بكمية (١٣٠ ألف م3).

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أنه جارٍ حاليًا تركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري وإنارة الطريق بـ (240) عامود إنارة ليد طبقًا للمواصفات القياسية، وذلك حرصًا على سلامة رواد الطريق بمدينة الشروق.


لربط القطاعين الغربي والشرقي.. جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي
لربط القطاعين الغربي والشرقي.. جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق: تشغيل مقر خدمة عملاء غاز مصر وتطوير وحدة إسعاف ومدخل السويس 2

رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة إزالة فورية لمخالفة بناء لدور سطح بالمنطقة الأولى عمارات

تعرف على تفاصيل الانتهاء من شقق جنة وسكن مصر بالشروق

وزير الإسكان: الانتهاء من توسعة محور جمال عبدالناصر بطول 8 كم بمدينة الشروق

5 حارات .. تفاصيل الانتهاء من مشروع تطوير محور جمال عبد الناصر

الحكومة تطلق اسم طبيب الغلابة على أكبر ميدان في مدينة الشروق .. صور

ترشيحاتنا

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

أخبار التوك شو.. سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحفل مونديال اليد.. وموعد عودة الجماهير للملاعب.. وحقيقة بيع مجمع التحرير

وفاة الفنانة عايدة كامل

كارتونة البيض ب25 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط

فضله عظيم .. الإفتاء تكشف عن فعل في الصلاة مأثور عن النبي وأصحابه

وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف