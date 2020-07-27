جهاز مدينة الشروق: استرداد 11 قطعة أرض لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استرداد 11 قطعة أرض لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص بالشروق، مشيرا إلى أنها تعتبر أراضا سكنية تتراوح مساحتها من 300 إلى 1000 متر مربع.





وأضاف "الغيطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنها ليست المرة الأولى التى قوم بها جهاز الشروق بسحب أراضى بالمنطقة ومحاولة الاستفادة منها، موضحا أنها تعتبر الموجة الخامسة تقريبا للجهاز وسيتم إطلاق موجة أخرى لمحاربة الظاهرة السيئة التى تسيء للمدن الجديدة.





وتابع أن أى قطعة أرض تخصصها هيئة المجتمعات العمرانية للمواطن تحدد لها فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات والانتهاء من التنفيذ خلال المدة الممنوحة، لافتا إلى أنه فى حالة انتهاؤه يقوم الجهاز بإنشاء عقوده، حيث إن معظم الأراضى التى تم سحبها كانت عبارة عن أراضى فضاء أو أساسات وانتهت المهلة التنفيذية الخاصة بهم.





وأكد أن مدينة الشروق مدينة شابة، وأنه من المخطط تحويلها إلى مدينة خضراء للعام الحالي بتزويد المساحات الزراعية بها إلى 600 فدان، وفى نهاية العام يتم وصول تلك الأراضى إلى 650 فدانا، بالإضافة إلى إعادة رونق إسكان الشباب.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء الشهر الماضى من محور ثالث من المدينة يمثل مدخل 3 الجديد، ويعتبر من أهم المداخل التي تم تنفيذها بالمدينة، بطول 8 كم يربط بين طريق السويس والإسماعيلية ويمثل شريان هام للحركة المرورية بين الطريقين، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ كوبرى يربط العاصمة الإدارية الجديدة مع مدينة مدينتى وهليوبوليس والشروق.