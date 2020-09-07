استلام 2000 كشاف ليد لإنارة شوارع وميادين القصير

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية باستمرار الصيانة الدورية لخلايا أعمدة الإنارة بجميع المناطق.





وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توريد ٢٠٠٠ كشاف ليد من الهيئة العربية للتصنيع، لدعم الشوارع بالإضاءة اللازمة وظهور المدينة بالمظهر الحضارى.





فى السياق ذاته قام الفنيين بقسم الكهرباء اليوم الأربعاء، بتركيب كشافات الليد الموفرة بمنطقة جنوب المكثف، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.





جدير بالذكر أن رئيس مدينة القصير أكد على ضرورة المرور اليومى لرصد أي مناطق غير مضيئة وتغيير كشافات الصوديوم واستبدالها بكشافات ليد موفرة والعمل على تغطية الكابلات المكشوفة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف العمل الميدانى ومتابعة جميع الأعمال بمدن المحافظة.