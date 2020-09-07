3 أجهزة pcr للكشف عن كورونا بمطار الغردقة.. و1500 تحليل يوميًا

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مديرية الصحة حصلت على دعم من وزارة الصحة بعدد 3 أجهزة pcr جديدة لتسهيل عملية سحب العينات وسرعة إنجاز النتائج للمصريين والسياح القادمين للمطارات، وذلك عقب قرار رئيس الحكومة بإجراء التحليل والكشف عن فيروس كورونا للسياح، فور وصولهم المطارات المصرية.

وأضاف "مرعي، في بيان، الاثنين، أن الجهزة الـ pcr الثلاثة بتكلفة 15 مليون جنيه، إلى جانب جهازين آخرين بمعمل الغردقة المشترك؛ ليكون عدد الأجهزة بالمعمل خمسة أجهزة بواقع 1500 تحليل يوميًا.

وأكد جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في دعم المعامل بأجهزة جديدة لتسهيل إجراءات الفحص لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تفحص السياح فور وصولهم المطار وإرسال العينات للمعمل المشترك، وفحص فوري لها وإخطارهم بالنتائج فور انتهائها.

واستقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة «جاليست إير Galistair»، وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى مطار الغردقة، والقادمة من دولة رومانيا وعلى متنها 213 راكبًا.





وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه بالمطارات، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل، السبت الماضي، رحلتي طيران قادمتين من المطارات البولندية، تقلان على متنهما 375 سائحًا، حيث تعد تلك الرحلات أول رحلات بولندية ورحلات قادمة من الاتحاد الأوروبي تصل لمرسى علم، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.