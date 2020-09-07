غلق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب السيول وفتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط

صرح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر انه تم إغلاق طريق رأس غارب - الشيخ فضل نتيجة وجود سيول في الكيلو ٧٠ ، حفاظا على سلامة أهالي وأبناء المحافظة .
وقال المحافظ ، إنه جرى التواصل
والتنسيق مع محافظة المنيا ، للعمل علي إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"،
من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.
واكد محافظ البحر الأحمر انه
تم فتح طريق سفاجا - سوهاج بعد إصلاح التلفيات التي تسببتها مياه السيول به مساء أمس،
وهي عبارة عن نحر علي جانب الطريق من الناحية القادمة من سوهاج كما تم فتح
طريق القصير - قفط.
ومن جانبه يهيب اللواء عمرو
حنفي محافظ البحر الأحمر ، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور والإرشادات
المرورية حفاظا على سلامتهم مع عدم تجاوز السرعات المحددة لتفادي وقوع حوداث علي الطرق
.