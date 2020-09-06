رئيس سفاجا: إعادة فتح طريق سوهاج - البحر الأحمر بعد إصلاح الانهيار الأرضي

أجرت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا اليوم الأحد، جولة تفقدية على الطريق الدائري وطريق سفاجا_قنا وطريق سفاجا_سوهاج للأطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية والتواجد المروري الفعال وتيسير حركة المرور، حيث حدث بطريق سفاجا - سوهاج هبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق وتسببت فى حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق.





وأوضحت "رئيس المدينة" انه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكبارى وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول ١٠٠ متر فى ٥ متر عرض بالكيلو 35 من الطريق .





وأضافت " المغربي" أنه تم متابعه عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر ومشاهدة عملية الردم والإصلاح وإعادة فتح الطريق امام حركة المركبات خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق.





ولفتت إلي دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه حفاظا على سلامة المواطنين ووضع العلامات الإرشادية حتي تم الانتهاء من عملية الصيانة.





وأشارت "المغربي" إلي أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.



