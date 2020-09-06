بسبب حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد في سفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أمس السبت، رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بجميع القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.





وأوضحت هدى المغربي، أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية.





وأضافت أنه نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق سفاجا سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه.

ولفتت إلى أنه تقدم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق سفاجا سوهاج، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو ٤٠ لاستقبال اي سيارات بالطريق.

وأعلنت عن فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين ان طريق سفاجا سوهاج مازال مغلق لوجود كسر و َتلفيات من الكيلو ٣٤ حتى الكيلو ٤٠، وتم التواصل مع هيئية الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.

كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والأكمنة، والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات اللازمة لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في الجو.