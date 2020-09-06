AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد في سفاجا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:09 ص
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية بسفاجا
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أمس السبت، رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بجميع القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.


وأوضحت هدى المغربي، أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية.


وأضافت أنه نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق سفاجا سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية

 

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه.

 

ولفتت إلى أنه تقدم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق سفاجا سوهاج، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو ٤٠ لاستقبال اي سيارات بالطريق.

 

وأعلنت عن فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين ان طريق سفاجا سوهاج مازال مغلق لوجود كسر و َتلفيات من الكيلو ٣٤ حتى الكيلو ٤٠، وتم التواصل مع هيئية الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.

 

كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والأكمنة، والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات اللازمة لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في الجو.

بسبب حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد في سفاجا
بسبب حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد في سفاجا
بسبب حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد في سفاجا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة سفاجا: تحديد مسار خط كهرباء ربط قرية النصر بالشبكة الموحدة

واجب وطنى وحق دستورى.. رئيس مدينة سفاجا تناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ .. صور

رئيس سفاجا والسكرتير العام المساعد للبحر الأحمر يستعرضان خطة المدينة لمواجهة الأزمات والكوارث

سيول تضرب المناطق الجبلية في الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا" ..صور

السيول تغلق عدة طرق بالبحر الأحمر.. ورفع درجات الاستعداد|شاهد

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

ترشيحاتنا

ورم سرطاني.. هاني شاكر يحذر المصريين من كارثة كبرى

عقار للاغتصاب ..الطب الشرعي: الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج أي مرض منذ 1990 ..فيديو

بعد التعادل مع سموحة 3-3.. أسوان يصرخ:عايزين حقنا

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

بعد مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل.. «الأسوأ لم يأت بعد» في فيضان السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك