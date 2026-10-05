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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي بدمياط يبحث خطط تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين

التامين الصحي بدمياط
التامين الصحي بدمياط
زينب الزغبي


عقد فرع التأمين الصحي بدمياط اجتماع المجلس التنفيذي للفرع، برئاسة الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، وبحضور قيادات الفرع ومديري العيادات والإدارات ورؤساء الأقسام، وذلك لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ووضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي، مدير الشؤون الطبية بالفرع، والدكتور خالد سلامة، مدير مستشفى الهلال، والأستاذ أحمد الخياط، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالفرع، والدكتور طارق السعيد، مدير إدارة التموين الطبي، والدكتور محمد قدري مدير المكتب الفني بالفرع ، الى جانب مديري العيادات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

مناقشه الملفات

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل بالفرع، ومتابعة معدلات الأداء، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، مع بحث سبل التعامل معها ووضع الحلول المناسبة بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أفضل معدلات الأداء.

تكثيف الجهود 

وأكدت الدكتورة رشا مصلح ، على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير الأداء في مختلف مواقع تقديم الخدمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما شددت على ضرورة حسن معاملة المنتفعين، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والإدارية، مع التأكيد على الالتزام والانضباط ومتابعة جودة الأداء بشكل مستمر.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والمنشآت التابعة للفرع، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم خطط التطوير المستمرة، ويسهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمنتفعين بمحافظة دمياط.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لما تم مناقشته من ملفات، والعمل على تنفيذ التوجيهات والتكليفات بما يحقق أهداف الفرع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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