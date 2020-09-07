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محافظات

تعافي 34 مصابا بـ كورونا في قرى ومراكز الغربية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميده اليوم الأحد خروح 34 مصاب بفيروس كورنا بـ11 قسم عزل بالمستشفيات الحميات والصدر عقب تعافيهم والتزام بالعلاج لمدة 14 يوم على الأكثر وعودتهم الى منازلهم على أثر تعافيهم بالكامل برفقه أسرهم بقري ومراكز المحافظة .

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فى ذات السياق وجه وكيل الصحة فى تعليماته إلي مديري الطب الوقائي والعلاجي بفرع المديرية بطنطا بأهمية مباشرة رفع حالة التأهب والاستنفار القصوي للاستعداد للموجه الثانيه المحتمله من وباء فيروس كوفيد 19 والتأكد من انتظام كافة خدمات الرعاية العلاجية والصحية لكافة الحالات المشتبه فى إصابتها .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بإلزام كافة فرقة الطواقم الطبية من أطباء وفنيات تمريض من أعضاء الجيش الأبيض بارتداء الكمامات والماسكات الطبية واستخدام مواد المطهرات والكحوليات لضمان تأمين أرواحهم وحمايتهم من أخطار تفشي العدوي .

وكشف "حميده " أن كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية تنظم وفق معايير علاج منظمة الصحة العالمية والتى أقرته وزارة الصحة بأقسام العزل بالمستشفيات فضلا عن الدفع بالأدوية اللازمة لكافة حالات العزل الصحي لكبار السن من الرجال والسيدات .

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