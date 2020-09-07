شبانة: تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

أكد محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ تمهيدا لانعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين، بداية من اليوم ولمدة 3 أيام .





وأضاف شبانة، فى تصريح له ، أنه تم نقل عمل اللجنة الى الدور الرابع بالقاعة الكبرى (قاعة حسنين هيكل) حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعى خلال جلوسهم بالقاعة ، واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين ، حيث توفر النقابة كل ذلك.



