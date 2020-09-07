رجل أعمال وعازف طبلة.. شادي العجار يكشف عن تجربته الملهمة فى البيزنس والفن

شادى العجار، عازف إيقاع، إن الطبلة بالنسبة له حالة وليست ألة فقط، مشيرا إلى أنه يقوم بالعزف عليها منذ ست سنوات .





وأضاف "العجار" خلال حواره ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 "، أنه قد استلهم لعبه على الطبلة من الأستاذ سعيد الأرتيست، موضحا أنه عمل مدرسة خاصة فى هذ المجال وقام بالتدريس للعديد من الناس عليها، حيث أنه يعد أول شخص قام بتحويل الطبلة إلى آلة للتدريس.





وتابع أن أول فيديو له قام بنشره على السوشيال ميديا كان عام 2017 على صفحته الشخصية، لافتا إلى أنه لاقى الكثير من الإشادات وكان هناك أكثر من مليون مشاهدة عليه، وكانت أول أغنية يقوم بتحويلها إلى نغمة شرقية هي أغنية "ديسباسيتو".





وأكد أنه بعد ذلك قام بإنشاء صفحة خاصة به للعزف فقط على الطبلة، متابعا أنه يحاول دائما أن ينظم بين عمله وبين موهبة العزف على الطبلة، حيث أن عمله فى مجال تصنيع مستلزمات طبية وتصديرها إلى خارج مصر، ثم تأتى بعد ذلك العزف، حيث أنه يعمل فى إدارة الأعمال.













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