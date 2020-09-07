رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتعيين مديرين ونواب لـ 6 مشروعات بالجامعة

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عدة قرارات بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بأعمال مديري ونواب لمشروعات التعليم الإلكتروني، والمكتبة الرقمية، ونظم المعلومات الإدارية، والبوابة الإلكترونية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وشبكة المعلومات حتى 31 يوليو 2021.





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وشملت القرارات قيام الدكتور هاني سليمان السيد النشار المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير ومدير تنفيذي للمعلومات بالجامعة cio، والدكتورة عزة فاروق عبد المعبود الاستاذ بكلية الآداب بأعمال مدير مشروع المكتبة الرقمية، والدكتور أسامة محمد حفني المعيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال المساعد الفني للمشروع.





كما شملت القرارات تكليف الدكتور فريد على موسى المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، ونائبه الدكتور عمرو محمد عبد العزيز المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حسام الدين عبد الرازق هوارى المدرس بكلية التربية الرياضية بأعمال مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ونائبه الدكتورة هاجر محمد رضا على المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.





كما شملت القرارات قيام الدكتور محمد مصطفى عبد اللطيف المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مدير مشروع شبكة المعلومات والدكتور فتحي عبد اللطيف محمد المدرس بكلية الهندسة بأعمال نائب مدير مشروع شبكة المعلومات ، والدكتورة دعاء عبد الله عبد المقصود المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بأعمال مدير مشروع التعليم الإلكتروني، ونائبه الدكتورة مروة محمد توفيق المدرس بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد عبد الرحمن محمود المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال مدير مشروع البوابة الإلكترونية.