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اقتصاد

كيف تحصل على قرض بمليون جنيه من البنك الأهلي؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:34 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
أتاح البنك الأهلي المصري، خدمة القروض الشخصية للأفراد من أصحاب المهن الحرة التي تُقدر بمليون جنيه بالنسبة إلى الأطباء كحد أقصي، و700 ألف جنيه لمن دونهم.

قال تقرير صادر عن البنك الأهلي، إن الحد الأقصى لمدة التمويل تصل لـ7 سنوات بشروط ميسرة، وتتضمن تأمين علي الحياة والعجز الكلي للمقترض وبدون ضامن.

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وذكر البنك الأهلي، أن هناك عددًا من الشروط للحصول على القرض، ومنها أن يكون مضي مدة 3 سنوات كبداية النشاط لعملاء البنك أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 ولا يتعدى الـ65 عاما في نهاية التمويل.

واشترط البنك الأهلي، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط، وصورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار، وصورة البطاقة الضريبية السارية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

كما تضمنت شروط البنك الأهلي، ضرورة وجود مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة، وعقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء، وكشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

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