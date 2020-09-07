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منوعات

شاهد .. عروس تسحل أحد الضيوف في حفل زفافها وتجره على الأرض

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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احمد شريف

في لقطات صادمة سقطت عروس على الأرض يوم زفافها وهي تتشاجر مع أحد الضيوف بينما لا تزال ترتدي فستان زفافها.



وتوضح اللقطات التي تم تصويرها في يوم الزفاف، العروس وهي تتدحرج على الأرض، متشابكًة مع ضيف في مدينة  سوانسي بمقاطعة ويلز البريطانية.



وبيبن الفيديو العروس وهي تمسك بالرجل وتجره للأسفل لإبقائه على الأرض وتحاول استخدام وزن جسدها لتثبيته على الأرض.



بينما حاول اثنان من ضيوف حفل الزفاف التدخل لكنهما كانا غير قادرين على إبعاد العروس ، حيث يمكن سماع الضيوف الآخرين وهم يتساءلون عما إذا تم استدعاء الشرطة أم لا.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط الشخص الذي يصور الفيديو مشهدًا لامرأة ترتدي ملابس بيضاء ملقاة على الأرض مغمى عليها.



ولكن في نهاية الفيديو ، شوهدت العروس واقفة من الخلف ، وطرحة زفافها لا تزال على رأسها ، وتندفع مبتعدة عن المكان، ويتبعها عن كثب مجموعة من ضيوف حفل الزفاف.

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