محافظ بورسعيد يستقبل 100 شاب من مختلف محافظات مصر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، ١٠٠ شاب من مختلف محافظات مصر وذلك ضمن مبادرة شباب بيدير شباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وذلك فى إطار توعية الشباب بجهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد .والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم .





واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مجمل المشروعات التى تمت على أرض بورسعيد خلال السنوات القليلة الأخيرة ، والتى شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد .





وفى بداية المبادرة الشبابية ، أكد محافظ بورسعيد فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى فى إطلاق مشروعات قومية عملاقة ومنها منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، ويعدان من المشروعات العملاقة على أرض بورسعيد ، لافتا إلى الطفرة الطبية والعلاجية التى شهدتها المنظومة الطبية ، واستحداث الوسائل الحديثة ، وتدريب الكوارد الطبية على أعلى مستوى ، و حجم العمليات الضخمة والفريدة التى تمت بمستشفيات التأمين الصحى ، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية ، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإدارى ، و رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية ، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بخدمات أبناء المحافظة .





وتابع محافظ بورسعيد ، أن خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن ، كان العمل فى إقامة وتطوير المشروعات يتم على قدم وساق بجهود متواصلة للأجهزة التنفيذية ليلا ونهارا ، مشيرا إلى الطفرة التى تمت فى أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة ، ورفع كفاءتها وإعادة رصفها وتجميلها ، فى شكل جمالى وحضارى يتناسب مع طبيعة المدينة ويوفر الراحة للمواطن ، إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون اى تكاليف ، وتمثل طفرة فى الشكل الجمالى للمدينة .





وأضاف المحافظ أن المحافظة أولت اهتماما خاصا للشباب من خلال توفير الألاف من فرص العمل فى المشروعات الصناعية والقومية التى تمت بالمحافظة فى كافة القطاعات وذلك فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم ، وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى يوضح جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات الأخيرة بما يحقق التنمية المستدامة بالمحافظة .







