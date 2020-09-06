محافظ بورسعيد: إزالة 95 فدان مزارع سمكية مخالفة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار كافة الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









أشار المحافظ إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة. وترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .





وأوضح المحافظ، أن أحياء المحافظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت علي مدار يومين في تنفيذ ٤٠ حالة ازالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم علي اراضي واملاك الدولة باحياء الزهور والمناخ والعرب والشرق بالإضافة إلى وإزالة عدد من المبانى العشوائية بمنطقه القابوطي بمساحه 825 م كما تم هدم وإزالة مقهى مخالف على مساحة 48 م2 وذلك تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019 بمنطقة السيد متولي إلى جانب إزالة ٩٥ فدان مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة .



