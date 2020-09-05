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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:18 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في اعمال تطوير محيط منفذ النصر
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محمد الغزاوى
واصل  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاتة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث تابع سير العمل في توسعة محيط منفذ النصر الجمركي  بعد ازالة  العشوائيات من المنطقة وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد اغلاق منفذ الشاحنات  رافقه خلالها  احمد زغلف رئيس حي الجنوب  والشركة المنفذة للأعمال. 


وشدد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من اعمال التوسعة بالمنطقة  لاسيما بانه سيتم  غلق منفذ الشاحنات  بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية.

يذكر بانه سيتم اقامة عدد ٣ حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطي خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة ، وعبر قوافل منعا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات .

كما تفقد محافظ بورسعيد منطقة هاجوج  بجنوب بورسعيد بعد ازالة ورفع العشوائيات منها ضمن خطة تطوير منطقة المنفذ لتشكل عمل متكامل وبانوراما حضارية للمنطقة.
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركي
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