ألسن عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة لتنسيق الرغبات.. اليوم

تواصل كلية الألسن جامعة عين شمس ،استقبال طلاب الثانوية العامة لتنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.





اقرأ أيضا :





وقالت عميد كلية الالسن جامعة عين شمس الدكتور سلوي رشاد أنه يجب على الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية اليوم ، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.





وأوضحت عميد كلية الالسن خطوات التقديم حيث يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبه فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامه ،صوره من شهاده الميلاد.



