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أحمد موسى: رجال جهاز الأمن الوطني شرفاء ومخلصون.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:47 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، ان جماعة الإخوان الإرهابية هي من كانت تسعى إلى إسقاط مؤسسات الدولة المصرية وجهاز الأمن الوطني الشرفاء؛ مرددا: « رجال جهاز الأمن الوطني شرفاء ومخلصين». 

واستنكر موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، ما فعله بعض القنوات وقت أحداث يناير من تهيج الرأي العام على الجهاز، وليسقط الجهاز وتسقط الدولة المصرية؛ مشيرا الي أن ن البعض فسر قانون تعديلات الشرطة خطأ، موضحا أن تعديلات قانون الشرطة تبقى على مصطلح قطاع الأمن الوطني وكل ما يتردد عن عودة المسمى القديم غير صحيح. 

وناشد موسى، الصحفيين والقراء الي ضرورة قراءة الأخبار والموضوعات وتعديلات القوانين بطريقة صحية حتى لا يتم نشر اخبار غير صحيحة، مستنكرا وقوع المواقع الإخبارية في فخ نشر اخبار مغلوطة.

وأضاف موسى: «قبل ما تقولوا كلام فارغ لازم نقرأ الكلام كويس، عشان ما نشاركش في نشر معلومات مغوطة على مواقع التواصل الإجتماعي». 

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة.

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