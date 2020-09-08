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تعليم

مجلس جامعة القاهرة يمنح أوائل الثانوية العامة ٦ منح للدراسة بالبرنامج ( IPKA ) .. تعرف على شروط التقديم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:12 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلن مجلس جامعة القاهره عن تقديم ٦ منح دراسية كامله لاوائل الثانويه العامة ، وذلك للطلاب المقبولين بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة للدراسة بالبرنامج المتكامل (IPKA) .

كما اعلنت الجامعة على الطلاب الراغبون فى الحصول على المنح التقديم خلال الفتره المعلن عنها من يوم الثلاثاء ، الموافق ٨ سبتمبر الى يوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر .


شروط استمرار الطلاب فى المنحة يجب توافر الاتى : 

١-  حصول الطالب على تقدير عام جيد كل سنه من سنوات الدراسة .

٢- النجاح فى اختبارات القبول بالبرنامج وهى اختبار تحريرى فى اللغه الانجليزيه ومقابلة تقيم شخصى .

٣- قبول الطلاب الحاصلين على اعلى مجموع فى الثانويه العامة وعند التساوى يتم المفاضله بدرجة الاختبار  التحريري فى اللغة الانجليزية وفى حالة التساوى فى النتيجة يفاضل بامتحان شفهى فى اللغة الانجليزية .
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