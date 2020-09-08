مجلس جامعة القاهرة يمنح أوائل الثانوية العامة ٦ منح للدراسة بالبرنامج ( IPKA ) .. تعرف على شروط التقديم

أعلن مجلس جامعة القاهره عن تقديم ٦ منح دراسية كامله لاوائل الثانويه العامة ، وذلك للطلاب المقبولين بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة للدراسة بالبرنامج المتكامل (IPKA) .
كما اعلنت الجامعة على الطلاب الراغبون فى الحصول على المنح التقديم خلال الفتره المعلن عنها من يوم الثلاثاء ، الموافق ٨ سبتمبر الى يوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر .
شروط استمرار الطلاب فى المنحة يجب توافر الاتى :
١- حصول الطالب على تقدير عام جيد كل سنه من سنوات الدراسة .
٢- النجاح فى اختبارات القبول بالبرنامج وهى اختبار تحريرى فى اللغه الانجليزيه ومقابلة تقيم شخصى .
٣- قبول الطلاب الحاصلين على اعلى مجموع فى الثانويه العامة وعند التساوى يتم المفاضله بدرجة الاختبار التحريري فى اللغة الانجليزية وفى حالة التساوى فى النتيجة يفاضل بامتحان شفهى فى اللغة الانجليزية .