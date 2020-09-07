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أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: مذكرة التفاهم مع مصر تفتح بابا جديدا للتعاون في مجالي التعليم والثقافة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:13 م
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
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أ ش أ
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن التعاون بين الصين ومصر في مجال التعليم والثقافة يعد صفحة جديدة تضاف إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في العديد من المجالات.

وأضاف ليتشيانج - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن مذكرة التفاهم - التي وقعت بين مصر والصين لإتاحة تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي بمصر كلغة أجنبية اختيارية ثانية - تهدف إلى فتح باب جديد للتعاون في مجالي التعليم والثقافة، وتسهم في ضخ حيوية جديدة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأعرب السفير الصيني عن أمله في أن يسهم تدريس اللغة الصينية في تطوير نمط التعاون بين البلدين، والذي سيجمع بين تدريس اللغة والتدريب المهني والتوظيف في السوق.
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