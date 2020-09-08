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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 -9- 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
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إسراء أشرف
تقام اليوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 5 سبتمبر 2020، على النحو التالي.

أرمينيا X إستونيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

جورجيا مقدونيا الشمالية - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

بلجيكا أيسلندا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

الدانمارك إنجلترا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

فرنس كرواتيا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.

السويد البرتغال 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 5.

قبرص إذربيجان 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 10.

لوكسمبرج الجبل الأسود 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 6.

سان مارينو ليشتنشتاين 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.
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