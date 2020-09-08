دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 5 سبتمبر 2020، على النحو التالي.
أرمينيا X إستونيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
جورجيا X مقدونيا الشمالية - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
بلجيكا X أيسلندا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدانمارك X إنجلترا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فرنس X كرواتيا 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.
السويد X البرتغال 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 5.
قبرص X إذربيجان 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 10.
لوكسمبرج X الجبل الأسود 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 6.
سان مارينو X ليشتنشتاين 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.