بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ

حرصت لمياء شحاتة بطلة الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة علي المشاركة بالإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.

وشاركت لمياء برفقة أسرتها، والتقطت الصور التذكارية مع القائمين على لجنتها الانتخابية وهي تستقل كرسي متحرك.

وقالت بطلة الجمهورية، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، لا يمكننا التخلي عنه، مطالبة جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.





ويضم قسم ثان 27 مركز انتخابي 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة. وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركز انتخابي و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة.





وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.





وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا و37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا و21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.



