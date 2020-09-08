AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:36 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
انجي هيبة
حرصت  لمياء شحاتة بطلة الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة علي المشاركة بالإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.

وشاركت لمياء  برفقة أسرتها، والتقطت الصور التذكارية مع القائمين على لجنتها الانتخابية وهي تستقل كرسي متحرك.

وقالت بطلة الجمهورية، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، لا يمكننا التخلي عنه، مطالبة جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.

ويضم قسم ثان 27 مركز انتخابي 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة. وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركز انتخابي و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة.

 وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.

وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا و37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا و21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.

بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ
بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ
بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ
بطل الجمهورية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة تصوت في انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قسم ثان الأعلى كتلة تصويتية.. الإسماعيلية تنهي تجهيز 201 مركز انتخابي استعدادًا للشيوخ

كراسي متحركة ومظلات لكبار السن.. المشهد الأول لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

عناصر الشرطة تقدم الكحول المطهر للناخبين في الإسماعيلية

يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد

وكيل صحة الإسماعيلية: تعقيم لجان انتخابات مجلس الشيوخ ولم نرصد مشاكل صحية

رئيس لجنة بالإسماعيلية: منع الحبر الفسفوري لحماية الناخبين من كورونا

ترشيحاتنا

الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى بالقاهرة.. أماكن ومواعيد

كيفية صلاة الظهر الصحيحة.. بـ17 خطوة تنال ثوابها كاملا

حالة نادرة صدمت الأطباء.. استخراج كتلة شعر هائلة وزنها 7 كيلو من معدة مراهقة

تخفيض سعر المتر بنسبة 25% في تصالحات مخالفات البناء بالإسكندرية

فضيحة جنسية تهز إسرائيل.. سفير يطارد حارسه بشكل إباحي ويتنقل بالبيت عاريًا

الابتدائي مش هيحضر يومين| وزير التعليم: الجداول الدراسية مسئولية مدير المدرسة

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

بلا شفقة.. امرأة تحتجز والدها المريض رغمًا عنه في ظروف غير إنسانية