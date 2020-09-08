افتتاح وحدة الغسيل الكلوي وعلاج أورام الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ،اليوم العلمي الثاني لمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، والذي أقيم على هامش افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، كأول وحدة غسيل كلوي تخدم منتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.





وجاء الافتتاح بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فهيم موسى مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية، والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد، استجابة لأهالي الأطفال وذويهم لتلقي الخدمة الطبية داخل المحافظة، وحرصًا على سلامة وراحة الأطفال وذويهم دون تحميلهم عناء السفر خارج المحافظة.





في بداية المؤتمر، استعرض الدكتور قطب السيد مدير عام مستشفى النصر التخصصي للأطفال إنجازات مستشفي النصر منذ بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو 2019 وحتى الآن ، لافتًا إلى حزم الخدمات المستحدثة والتي تم إضافتها لحزم الخدمات بمستشفيات هيئة الرعاية كجراحات القلب النابض وجراحات القلب بتقنية التدخل المحدود وجراحات استبدال الشريان الأورطي المنسلخ وقساطر قلب الأطفال المتقدمة والمعقدة ، بهدف خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.





فيما لفت إلى إجمالي الخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى خلال هذه الفترة والتي شملت 90 ألفا و722 خدمة طبية، منهم 72 ألفا و 877 ما بين فحوصات طبية ومعملية إضافة إلى خدمات الطوارئ التي بلغ عددها 15 ألفا و383، كما تم إجراء 1500 قسطرة للقلب، و300 جراحة للقلب المفتوح كما بلغ عدد جراحات الأطفال حديثي الولادة 296 جراحة فضلًا عن إجراء 366 مسح ذري بالمستشفى حتى الآن.









وخلال المؤتمر تم إلقاء 6 محاضرات علمية مفصلة فيما يخص علاج كلى الأطفال وأورام الأطفال وطرق الاكتشاف المبكر للإصابة بالأورام وطرق الوقاية منها، وآليات العلاج الإشعاعي والبروتوكولات العلاجية المناسبة لكل مريض، والتي تتسق مع البروتوكولات العلاجية المحدثة لعلاج مرضى الأورام وكذلك بروتوكولات علاج الأطفال المصابين بأمراض الكلي والفشل الكلوي وفق أحدث الأدلة العلمية الحديثة ، كما تطرقت المحاضرات إلى أهمية المبادرات الرئاسية والتي تم من خلالها اكتشاف وعلاج مصابي فيروس سي ، وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي طبقًا لمبادرة صحة المرأة المصرية.





ووجه د.هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشكر للفريق الطبي الذي شارك من خلال معلوماته ومجهوداته وخبراته الواسعة بالمؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه مستشفى النصر التخصصي للأطفال، بما يسمح بانتقال وتبادل الخبرات بين الإطقم الطبية بالمنظومة، كما شكر القائمين على إنجاح هذا المؤتمر العلمي، لافتًا ال أن علاج الأورام يمثل تحديًا على مستوى العالم كله ، وأن استراتيجية العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير الأدلة العلمية المحدثة باستمرار، بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض ومن ثم وضع البروتوكولات العلاجية المناسبة وتوفير العلاج الطبي للمنتفعين.





وتابع "راشد" أنه يتم التعاقد مع استشاريين في كل التخصصات وخاصة التخصصات التداخلية الدقيقة ، على سبيل المثال لا الحصر "أمراض القلب والجهاز الهضمي والأورام" داخل كافة المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يسمح يتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وكفاءة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة "دون تمييز"، والذي يأتي تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.





وأضاف د.أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" خلال كلمته، أن مستشفى النصر أصبح صرحًا طبيًا نفتخر به وخاصة بعد إجراء العمليات الكبرى والمتخصصة وذات المهارة فيه، مشيرًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال ووحدة أورام الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد تعكس الطفرة الطبية الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرًا إلى افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر قريبًا.





فيما أوضح د.محمد فهيم موسى "مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الطبية والعلاجية" أن مفهوم التأمين الصحي الشامل يقوم على العدالة الإجتماعية وتقديم خدمات طبية متميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتًا إلى إجراء مجموعة من العمليات التخصصية داخل مستشفى النصر التخصصي حيث بلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى وتتطلب مهارة لإجرائها 1466 عملية، كما تم إجراء 231 عملية متقدمة وكبرى وذات طابع خاص، فضلًا عن 216 عملية متوسطة وصغرى تم إجراءها بالمستشفى بإجمالي 1916 عملية، وذلك خلال الفترة من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.





وفي غضون المؤتمر العلمي أشارت د.روفانا علي مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال والمشرف العام على السياحة العلاجية ، أن تدشين وحدتي الغسيل الكلوي للأطفال والطب النووي داخل مستشفى النصر التخصصي للإطفال يعكس اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بحماية وعلاج الأطفال المصابين بأمراض الكلى والأورام ،وتقليل معاناتهم الدائمة، باعتبارهم أمل ومستقبل مصر .





ومن جانبه أعرب د.أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" عن فخره بالمجهود المبذول من قبل العاملين بمستشفى النصر التخصصي من أطقم طبية وإدارية، وذلك بهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بجودة وكفاءة عالية وبما يليق بالمواطن المصري، وما يوفر كافة الحزم الخدمية المُحدثة بحيث لا يحتاج المنتفع السفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.





وأكد السبكي على أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.