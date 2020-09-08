تدريب طلاب الأكاديمية العربية على مشاريع بناء الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية

إستقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية و الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له والذى يضم الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالأكاديمية العربية ، و الدكتورأحمد الصفطى عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية فرع العلمين





وقام الوفد بزيارة مبنى التجميع وإختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبنى وزياة المعامل الأخرى بالوكالة مثل ( معمل الحمولة الفضائية – معمل النموذج الهندسي – الغرفة الحرارية )





واستعرض الدكتور محمد القوصي خلال الزيارة داخل المعامل أهم الأجهزة المتخصصة المختلفة المستخدمة في تنفيذ المشروعات الفضائية بالوكالة والتى تحقق استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وإمتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية





وقام الدكتور محمد عراقي بإستعراض أهم أنشطة وإنجازات الوكالة وعرض المشروعات الفنية الجارى تنفيذها كما أوضح خطة الوكالة لتوطين تكنولوجيا الفضاء ونشر ثقافة الفضاء في المجتمع المصرى.





ومن جانبه فقد قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بعرض لما تشمله الأكاديمية حاليًا من كليات منتشرة في مصر ودولة الإمارات وما تقدمه الأكاديمية من خدمات علمية ومجتمعية





واشار إلى الكليات الجديدة التى تم انشاؤها بمدينة العلمين الجديدة لتواكب العملية التعليمية الحديثة مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة كما أعرب عن إعجابة وفخره بما شاهده من إمكانيات معملية بوكالة الفضاء المصرية.





كما أبدى ترحيبه بالتعاون والشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية في مجال دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث والإبداع في هذا المجال.

وأكد عبد الغفار على إمكانية المشاركة في التدريب الصيفي سواء للطلبة العرب والأفارقة لتأهيلهم لتنفيذ مشاريع بناء الأقمار الصناعية الصغيرة.





وفي نهاية اللقاء قام كل من الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة.