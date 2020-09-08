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رياضة

النصر يواجه النجوم وديا الخميس المقبل استعدادا للقسم الثاني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:52 م
النصر
النصر
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عبدالله هشام
يخوض فريق النصر القاهرى مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق النجوم استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثانى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا . 

ويسعى فريق النصر القاهرى بقيادة سيد عيد المدير الفني إلى دخول المنافسة على الصعود للدورى الممتاز حيث يختتم الفريق ودياته بمواجهة النجوم .

كان فريق النصر حقق الفوز على منافسه الإعلاميين في المباراة الودية التى أقيمت أمس بنتيجة هدف دون رد استعدادا لعودة المنافسات يوم 21 سبتمبر الجاري .

ويحتل فريق النصر القاهرى المركز الخامس في جدول ترتيب دورى القسم الثاني برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا الصدارة برصيد 32 نقطة.
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