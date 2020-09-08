النصر يواجه النجوم وديا الخميس المقبل استعدادا للقسم الثاني





ويسعى فريق النصر القاهرى بقيادة سيد عيد المدير الفني إلى دخول المنافسة على الصعود للدورى الممتاز حيث يختتم الفريق ودياته بمواجهة النجوم .





كان فريق النصر حقق الفوز على منافسه الإعلاميين في المباراة الودية التى أقيمت أمس بنتيجة هدف دون رد استعدادا لعودة المنافسات يوم 21 سبتمبر الجاري .





ويحتل فريق النصر القاهرى المركز الخامس في جدول ترتيب دورى القسم الثاني برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا الصدارة برصيد 32 نقطة.

يخوض فريق النصر القاهرى مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق النجوم استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثانى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا .