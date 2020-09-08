خطاب جديد يهدد إقامة نصف نهائي أبطال إفريقيا فى موعده

وتعقد لجنة المسابقات بـ " كاف " اجتماعا مهما اليوم لبحث مصير مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بعد انتشار فيروس كورونا من جديد بالمغرب .





ويترقب " كاف " الموقف الصحى بدولة المغرب بعد ورود أنباء قوية تشير إلى تفشي فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية واتخاذ قرارات بفرض حظر التجول من جديد بالأراضي المغربية .





وتثير حالة كبيرة من القلق لدى الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع الصحي فى المغرب خلال الوقت الحالى ، وذلك خوفا من تأجيل مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا من جديد .





وتشير كل المؤشرات إلى تأجيل مباريات نصف النهائى وإقامتها فى وقت لاحق خلال شهر أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر، وهو ما سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي في اجتماع لجنة الطوارئ الخميس المقبل.





تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خطابا رسميا من قبل الاتحاد المغربي لتأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والتى كان من المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل .وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.