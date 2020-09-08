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رياضة

اتحاد الكرة: تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. وعدلي القيعي 50 ألفا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:17 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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يسري غازي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه بعد هجومه الأخير على الحكام فى المباريات المختلفة بالدورى .


وكان اتحاد الكرة قرر إحالة 10 أفراد الى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بعد التعرض وانتقاد الحكام فى وسائل الاعلام المختلفة .


وجاءت العقوبات كالتالي:

مرتضى منصور : غرامة مالية 100 ألف جنيه

عدلي القيعي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

خالد مهدي : توبيخ

أمير مرتضى : حفظ

فرج عامر : 50 ألف جنيه

سعيد لطفي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق يحيي : غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق هاشم : توبيخ

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