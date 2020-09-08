أصالة تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات: لا فرحة تكتمل إن تألم وطني







أعلنت الفنانة أصالة نصري عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.



وكتبت اصالة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "لاشيء يفوق الوطن .. وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق .. فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني .. ووطني لمّ يعد لأوجاع جديده في كيانه مكان..



وتابعت "قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي ..أملنا بالله كبيرًا ليستجيب لنا .. ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا .. آمين ياربّ العالمين #سوريا".



وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.



ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

