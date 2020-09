أصالة تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات: لا فرحة تكتمل إن تألم وطني

View this post on Instagram

لاشيء يفوق الوطن .. وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق .. فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني .. ووطني لمّ يعد لأوجاع جديده في كيانه مكان.. قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي .. أملنا بالله كبيرًا ليستجيب لنا .. ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا .. آمين ياربّ العالمين #سوريا