بالأرقام .. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

التخطيط تصدر تقريرها حول آراء المؤسسات الدولية في الوضع الاقتصادي لمصر أثناء جائحة كورونا.. وهالة السعيد: الإصلاحات دعمت الجنيه المصري في مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات