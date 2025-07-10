إزاى تزوّد كفاءة «الواي فاي» في المنزل

يعاني الكثيرون من عدم استقرار خدمة الإنترنت المنزلي، وبطء سرعات الراوتر، ولكن من خلال خطوات بسيطة يمكنك رفع كفاءة الواي فاي في منزلك، من خلال برامج تسريع الإنترنت، وبالتالي حل مشكلة بطء الإنترنت على هاتفك.

1- برنامج Fing لتقوية شبكة الواي فاي



يكتشف المتطفلون الذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، وتحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك، لحل تلك المشاكل وتسريع الإنترنت، مثل معرفة جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت الحالي، وإذا كان بينهم شخص غريب يمكنك حظره بكل سهولة.

2- برنامج Net Optimizer لتسريع الإنترنت في الأندرويد



من أفضل البرامج، حيث يتميز بفعاليته في تسريع الواي فاي أو اتصال البيانات، عن طريق الواجهة البسيطة التي يأتي بها، ويعمل على تحليل شبكات DNS لاختيار الأسرع منها، ويسمح لك بتحديدها يدويًا إذا أردت ذلك، كذلك زيادة سرعة التصفح ومشاهدة الفيديوهات، وتقليل البينج ووقت التأخير في الألعاب أون لاين.

3- برنامج Speedify



اذا كنت ترغب في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو والبث المباشر أو حتى تنزيل الملفات من الإنترنت عليك بـ Speedify، لزيادة سرعة الإنترنت.

عن طريق واجهة بسيطة لتشغيل البرنامج لكل المستخدمين، مع تسريع شبكات الواي فاي وبيانات الجوال، بالإضافة للأمان العالي الذي يقدمه.

4- برنامج Connection Stabilizer Booster



يحل مشكلة عدم استقرار الشبكة الذي يؤدي إلى ضعف سرعة الإنترنت، ويساعدك على الحصول على اتصال إنترنت مستقر وتجربة تصفح سريعة جدًا، بجانب اكتشاف مشاكل بطء سرعة الإنترنت، مع أداة لقياس سرعة الإنترنت، ومساعدتك في تحسين سرعة مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت.