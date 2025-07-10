باريس يقسو على مدريد برباعية ويضرب موعدا مع تشيلسي بنهائي مونديال الأندية

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت الرباعية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي وجونكالو راموش في الدقائق 6، 9، 24، 88.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق باريس سان جيرمان لنهائي كأس العالم للأندية 2025 لملاقاة تشيلسي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو ومينديز.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز وجواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي وعثمان ديمبلي.