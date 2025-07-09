أعتقد خلصت.. إعلامي يستفز جماهير ريال مدريد بعد ثلاثية باريس

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط علي مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان في دوري كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"باريس سان جيرمان في 25 دقيقة خلص على ريال مدريد.. ثنائيات في الملعب خطيرة واستغلال كامل لأخطاء كارثية في دفاع ريال مدريد.. 3/0 .. أعتقد خلصت".



تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره ريال مدريد الإسباني، في أول 30 دقيقة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت الثلاثية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي في الدقائق 6، 9، 24.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.