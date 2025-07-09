الجامعة العربية: ما يحدث في قطاع غزة يمثل نقلة نوعية مأساوية في مستوى العنف والدمار

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن تجربته الدبلوماسية على مدار 38 عامًا، ومن بينها الـ21 شهرًا الأخيرة منذ أكتوبر 2023، شهدت تطورات حادة وغير مسبوقة في طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل نقلة نوعية مأساوية في مستوى العنف والدمار.

وقال السفير حسام زكي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن الحرب الحالية في غزة تعد "حرب إبادة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفقًا لتعريفات المؤسسات والهيئات الدولية، مشيرًا إلى أن آلة القتل الإسرائيلية تحصد الأرواح بشكل يومي في ظل استمرار العدوان الوحشي، وهو ما لم يشهده العالم منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السفير حسام زكي، أن الصراع الدائر اليوم يفوق في بشاعته كل ما سبق من مواجهات، حيث تتكرر يوميًا مشاهد الدمار والقتل والجرائم التي ترقى لجرائم حرب، مؤكدًا أن هناك مآسي إنسانية حقيقية تحدث على أرض غزة، مشيرًا إلى أن الموقف العربي لم يتغير تجاه دعم الحق الفلسطيني، بل على العكس، زاد الإصرار الشعبي والرسمي على التمسك بهذا الحق، لا سيما بعد التصعيد الدموي الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أعاد تسليط الضوء على ضرورة التحرك الجاد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد السفير حسام زكي، على أن إقامة الدولة الفلسطينية لم تعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفًا: "لا استقرار في هذه المنطقة بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونحن نعمل في الجامعة العربية على دعم هذه القضية بأقصى طاقتنا".