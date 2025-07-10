فيريرا يراقب الجفالي في ودية أورانج لحسم مصيره مع الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور أن المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قرر وضع اللاعب التونسي أحمد الجفالي تحت المجهر خلال المباراة الودية المقبلة أمام أورانج، وذلك في إطار معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الوديات الفيصل في مستقبل اللاعب



وأكد الغندور خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور” أن فيريرا يعتبر المباريات الودية فرصة حاسمة لتقييم مستوى الجفالي بشكل عملي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع الفريق في الموسم الجديد، أو رحيله على سبيل الإعارة.

وأضاف أن الجهاز الفني لنادي الزمالك يراقب بدقة أداء اللاعب في التدريبات والمباريات التجريبية من أجل تحديد مدى قدرته على تلبية متطلبات الفريق الفنية والتكتيكية، خاصة في ظل بحث النادي عن تعزيز صفوفه بجناح أيمن أجنبي مميز في حال عدم اقتناع المدرب بالجفالي.

مفاضلة بين بقاء الجفالي والتعاقد مع بديل

بحسب ما أعلنه الغندور، فإن الزمالك قد يتجه إلى إعارة الجفالي لأحد الأندية إذا لم يقدم الأداء المنتظر، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للعب والتطور، مع إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذي يسعى النادي لتعزيزه استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية المقبلة.



قرار فيريرا المرتقب

من المتوقع أن يُعلن فيريرا عن قراره النهائي بشأن الجفالي بعد انتهاء سلسلة المباريات الودية في المعسكر، والتي ستكون الفيصل في تحديد ما إذا كان اللاعب الشاب سيبقى ضمن خطط المدرب للموسم القادم أو يغادر بحثًا عن فرصة جديدة.



