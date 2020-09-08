حيلة غريبة.. لماذا تغمر الكوريات وجوههن في الماء لمدة 15 دقيقة ؟

تعاني الكثير من السيدات، من عدم ثبات المكياج خاصة خارج المنزل وفي المناسبات أيضا، لذلك يبحثن عن طرق وأفكار لتثبيته طيلة اليوم، كما ينفقن أموالًا طائلة على شراء مستحضرات تحافظ عليه وتجعل بشرتهن خالية من العيوب ونضرة.





إلا أن النساء في كوريا قدمن حيلة غريبة للحفاظ على ثبات المكياج، وذلك بغمر وجوههن في الماء بعد وضع المكياج، إذ تعرف تلك التقنية باسم "جامسو"، التي تعطي إطلالة خالية من العيوب ودائمة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعني كلمة "Jamsu"، "الغمر"، لذلك تقوم السيدات الكوريات بهذه الوصفة للمساعدة في معالجة البشرة الدهنية بجعلها غير لامعة، كما تجعل المكياج ثابتا وغير ناقل للميكروبات،وضمان مظهر متجانس وطويل الأمد.





ولتجربة تلك الحيلة، كل ما عليكِ فعله هو غمر وجهك في وعاء من الماء البارد بعد وضع مكياجك لمدة 15-20 ثانية، واجعلي عينيك مغلقتين داخل الوعاء مع تثبت وجهك وعدم تحريكه، قبل إزالته من الوعاء وتنسيفه بعد ذلك برفق بمنشفة وجه جافة، مع الحرص على عدم إزالة أي من كريم الأساس أو الكونسيلر أو البودرة.





وحسب الصحيفة، أكدت أولئك اللاتي جربن تقنية "جامسو" عن مدى روعتها في جعل بشرتهن تبدو خالية من العيوب.



