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نجوم تضامنوا مع الشعب السوداني بعد الفيضانات.. محمد ممدوح: السودان يستحق الدعم.. مصطفى خاطر: ربنا يعدي المحنة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نجوى فؤاد: مصر والسودان شعب واحد 

محمد إمام: قلبي مع أهلنا وإخواتنا في السودان 


يشهد السودان  فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقامًا قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه، وهناك عدد من النجوم حرصوا على التضامن مع الشعب التونسي منهم.


نجوى فؤاد 


أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد للكارثة الانسانية التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخرًا بسبب الفيضانات، وقالت : " قلوبنا جميعًا مع الشعب السوداني الشقيق" 


وأضافت نجوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر علي قناة تن، أنها دائمًا لا تفصل بين مصر والسودان وتعتبر شعب البلدين شعبًا واحدًا.


من جانبها قالت النجمة مادلين طبر إن مصر تبقى الاخت الكبرى للشعوب العربية ، حيث تمد لكل الشعوب جسور المساعدة فور حدوث أي كارثة.


محمد ممدوح


حرص الفنان محمد ممدوح على مساندة الشعب السوداني الشقيق، ونشر صورة للفيضان الهائل الذي داهم مناطق واسعة بالسودان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وكتب محمد ممدوح: "السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا .. زيه زى أي دولة دعمناها قبل كده، حتى ولو بدعوة من القلب، ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".


مصطفى خاطر


وقام الفنان مصطفى خاطر بإرسال التعازى للشعب السوداني الشقيق حيث نشر بوستر "من قلبي سلام للخرطوم" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وكتب خاطر مساندًا إياهم: "خالص التعازى لشعب السودان الطيب وربنا يعدى المحنة".


محمد ثروت 


وساند محمد ثروت الشعب السوداني الشقيق حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للعلم السوداني، وكتب معلقًا على الصورة :"اللهم أعن أهلنا وإخواتنا في السودان".


محمد إمام 


ونشر الفنان محمد إمام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة العلم السوداني، وكتب إمام: "قلبي مع أهلنا وإخواتنا في السودان ربنا يصبرهم ويرحم جميع الضحايا".


نسرين طافش 


وتضامنت الفنانة نسرين طافش مع الأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان، وكتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"كل الأرواح سواء على الأرض .. كل البشر مهمين .. الإنسانية واحدة ولا تتجزأ أحبائنا في السودان قلوبنا معكم حماكم الله ".


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