بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق: يجب على الطلاب استغلال الإمكانيات الإلكترونية الحديثة في نظام التعليم الجديد

نائب وزير التعليم السابق: نقبل جميع القرارات الاستثنائية للوزارة مادامت في مصلحة الطالب صحيًا وتعليميًا

أستاذ بكلية التربية: قرارات التربية والتعليم تقضي على الدروس الخصوصية

أستاذ تربوي: قرارات وزير التربية والتعليم ستحدث طفرة ونقلة نوعية لمصر









عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية من ظهر الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.





وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.





كما تحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.





ومن جانبه قال الدكتور احمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم السابق ، إن مصر تمر بظروف استثنائية يمر وكل ما يهم وزارة التربية والتعليم هي مصلحة الطلاب وظروفها الصحية ، وحماتهم من أضرار كورونا ، لذا ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية كل شئ مقبول مادام في صالح الطالب.





واضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد ان نظام التعليم الجديد يسعى وزير التربية والتعليم لوضعه منذ سنوات ولكن هذا العام فظروف كورونا مستجدة والأجواء مرتبطة لان كورونا فرض ظروفًا على العالم كله وبالتالي التعليم بشكل عام تصبح خليطا من جميع النظم التعليمية القديمة والجديدة.









بينما قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، ان قرارات اليوم لوزير التربية والتعليم حول العام الدراسي الجديد أحدثت طفرة في التعليم ونقلة نوعية لأنها قائمة على التعليم الإلكتروني واستكمال المناهج حتى نهاية السنة وإعطاء المدارس حق وضع الجداول وفق الإجراءات الاحترازية .





وأضاف شحاتة في تصريح خاص لصدى البلد ان الطفرة تظهر في الثانوية العامة.. والثانوية العامة ليس بها امتحان واحد انما نماذج للامتحان في منتهى السهولة تقدم من خلال التابلت ولا يوجد كتب مدرسية للمرحلة الثانوية بالاضافة الى اعادة فكرة تحسين المجموع.





واكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ، إنه من أهم قرارات وزير التربية والتعليم اليوم إغلاق مراكز الدروس الخصوصية واستبدالها بدروس التقوية داخل المدارس بأسعار رمزية .





وأضاف شحاتة في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه في حالة تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم ، حول توفير المنصات الإلكترونية ودروس التقوية بأسعار رمزية لن يحتاج الطالب للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى ان هذه الدروس للتقوية بالمدارس ستكون تحت إشراف تربوي من قبل كبار المدرسين والنظار .





وأوضح انه فيما يخص المعلم سيتم منح المعلم مزيدا من العطاء من خلال الجهود المبذولة بمجموعة التقوية بالمدارس لأن العائد سيكون أغلبه للمعلم والربع للمدرسة .





وقال الدكتور "رضا مسعد" مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق أن ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم بالنسبة لخطة العام الدراسي الجديد وتحديد أيام مخصصة للحضور لكل مرحلة دراسية، جاء في الاعتبار الاول للحفاظ على سلامة الطلاب في مواجهة فيروس كورونا وتقليل الأعداد للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب .





وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا النظام الجديد يعتمد على أسلوب الدمج بين التعليم الالكتروني والتعليم وجها لوجه خلال الأيام المحددة لكل مرحلة ، إلا أن هناك تساؤلات بالنسبة لكيفية دراسة الجانب العملي ، وتتوقف نسبة نجاح هذا الأسلوب على القائمين به من المسؤولين ومن الطلاب وأولياء الأمور أيضا حيث يجب أن تساعد الدولة الطلاب الذين يعانون من مشكلات في الحصول على الانترنت من خلال طرح الدروس على القنوات التعليمية المتخصصة ، كما يجب على أولياء الأمور متابعة أولادهم والتاكد من دخولهم على منصات التعليم التي تطرحها الوزارة .









ووجه رسالته للطلاب بالاعتماد على الامكانيات التي تطرحها الوزارة حتى لا يقعوا فريسة للدروس الخصوصية ، كما يجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم ، وتوقع أن يستمر هذا الأسلوب في التعليم بعد انتهاء أزمة كورونا ، ويجب على الطلاب أن يلغوا الأفكار التقليدية في التعليم والاستفادة من الإمكانيات المتاحة خاصة مع التقدم التكنولوجي في كافة المجالات .





وينشر "صدى البلد" الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية ، حيث تقرر حضور رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام في الأسبوع لمدارس الفترة الوحدة ولمدراس الفترتين 3 أيام ، وبالنسبة للصف الرابع والخامس فسيتم الحضور يومين في الأسبوع لمدارس الفترة الواحدة و3 أيام ل مدارس الفترتين وللمرحلة الإعدادية والثانوية فقد تقرر الحضور يومين أسبوعيا ، وذلك على حسب المدرسة الخاصة بكل طالب.





وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.





وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.



